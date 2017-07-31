محافظ بورسعيد: مراكز الدروس الخصوصية أثبتت فشلها

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قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، إن مراكز الدروس الخصوصية ثؤثر بالسلب على شخصية الطالب ودرجة استيعابه العلمي، مؤكدا أن ما تقدمة المراكز علم زائف، وأنها "فشلت في تحقيق نتائج إيجابية".



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمدرسة الزهور الصناعية بنات؛ لتنمية مهارات المعلمين في المرحلة الثانوية.

وشدد "الغضبان" على أنه لن يسمح بالمتاجرة بالطلاب من خلال مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا المضي قدما في التصدي لها وإغلاقها.

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وأضاف المحافظ أن نحو 40 مليون جنيه من ميزانية الأسرة تذهب إلى أباطرة الدروس الخصوصية، لافتا بأن الخطة التي تم تنفيذها نجحت في التصدي لهم؛ بسبب وعي أولياء الأمور، وإخلاص غالبية المعلمين طوال العام الدراسي الماضي.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أن دورا كبيرا يقع على عاتق المعلمين في مواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، موضحا أن المحافظة لأول مرة حصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، والأول على مستوى مدن القناة.

