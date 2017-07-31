أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ بورسعيد: مراكز الدروس الخصوصية أثبتت فشلها

Google+ Print
محافظ بورسعيد: مراكز الدروس الخصوصية أثبتت فشلها محافظ بورسعيد: مراكز الدروس الخصوصية أثبتت فشلها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، إن مراكز الدروس الخصوصية ثؤثر بالسلب على شخصية الطالب ودرجة استيعابه العلمي، مؤكدا أن ما تقدمة المراكز علم زائف، وأنها "فشلت في تحقيق نتائج إيجابية". 
 
 جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمدرسة الزهور الصناعية بنات؛ لتنمية مهارات المعلمين في المرحلة الثانوية.

وشدد "الغضبان" على أنه لن يسمح بالمتاجرة بالطلاب من خلال مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا المضي قدما في التصدي لها وإغلاقها. 

شاهد أيضا

FB_IMG_1501493088153
 

وأضاف المحافظ أن نحو 40 مليون جنيه من ميزانية الأسرة تذهب إلى أباطرة الدروس الخصوصية، لافتا بأن الخطة التي تم تنفيذها نجحت في التصدي لهم؛ بسبب وعي أولياء الأمور، وإخلاص غالبية المعلمين طوال العام الدراسي الماضي.
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن دورا كبيرا يقع على عاتق المعلمين في مواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، موضحا أن المحافظة لأول مرة حصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، والأول على مستوى مدن القناة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام