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وزير التعليم العالي: 153 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثانية للتنسيق

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وزير التعليم العالي: 153 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثانية للتنسيق وزير التعليم العالي: 153 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثانية للتنسيق

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن المرحلة الثالثة للتنسيق تنطلق، السبت 12 أغسطس إلى الإثنين 14 أغسطس، عقب إعلان التحويلات.

وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الحد الأدنى المرحلة الثالثة 79% لطلاب الشعبة العلمية و70.7 % لطلاب الشعبة الأدبية، ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 58 ألفا و745 طالبا بالشعبة العلمية، و58 ألفا و899 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالي 87 ألفا و644 طالبا إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.

وأكد أن عملية التحويل لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، ستبدأ من يوم غد الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، عن طريق الموقع الإلكتروني، مضيفا أن نسبة هذه التحويلات ستكون 10%، وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات من قبل.

وذكر وزير التعليم العالي أن 1627 طالبا وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية من التنسيق، من إجمالي 153 ألف طالب بالمرحلة الثانية من التنسيق، وعدد المرشحين بإجمالى 151 ألفا و600 طالب وطالبة.

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أعلن الوزير أن 1627 طالبا وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية من التنسيق، من إجمالي 153 ألف طالب بالمرحلة الثانية من التنسيق، وعدد المرشحين بإجمالي 151 ألفا و600 طالب وطالبة.

وذكر أن مكتب التنسيق استقبل رغبات الطلاب عن طريق معامل التنسيق والموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن 41 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية تم ترشيحهم، و96 ألف و215 طالب بالشعبة العلمية، وتم ترشيح 1434 طالبا بالشعبة العلمية و321 طالبا وطالبة بإجمالي 16635 بالمعاهد، وهناك 46 طالبا استنفذوا رغباتهم بالمرحلة الثانية الشعبة العلمية.

وقال عبد الغفار إن موظفى مكتب التنسيق عكفوا على فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق البالغ عددهم 153 ألف طالب، بعد إغلاق موقع التنسيق لتسجيل الرغبات.

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