وزير قطاع الأعمال: إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة وإعادة تدويرها

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يناقش كل من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور محمود العشماوي محافظ القليوبية خلال المائدة المستديرة المنعقدة الآن بديوان عام محافظة القاهرة، منظومة النظافة الجديدة ووضع شركات النظافة وإدارة المخلفات، بحضور عدد من ممثلى هذه الشركات ورؤسائها وممثلين من البنوك المصرية.

وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تهدف لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة، تتضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر، وسيتم وضع خطة تنفيذية على مستوى المحافظات بمشاركة المحافظين، مشيرًا إلى أنه تم وضع أجندة أولية تتضمن هدفا واضحا دقيقا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه الشركة ستحل بشكل كبير مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة أنها لن تكتفى بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها.

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أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، أن إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة، هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات، وأن الشركة ستعمل بمفاهيم اقتصادية تامة، وسيكون فى كل محافظة شركة خاصة مسئولة عن العمل التنفيذى لأعمال النظافة بشكل مكثف ومنظم، وسيتوالى الأمر بعد ذلك ليصبح فى القرى والمدن والمراكز بمساهمة الشباب.

أضاف وزير قطاع الأعمال أن الدولة ستبحث عن طريقة قانونية لتحويل الأموال التى تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة.

أوضح "الشرقاوي" أنه ليس أساسيا أن تكون هناك شركة قابضة، وتتبعها 27 شركة أخرى، ولكن من الممكن أن نحتاج إلى إنشاء شركة واحدة فى المحافظات، وذلك حسب طبيعتها وطبيعة المخلفات بها، وسيتم البدء فيها بشركة واحدة كتجربة، وبعد التأكد من نجاح التجربة نتجه إلى تجارب أخرى.