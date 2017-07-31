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الإفتاء: إنشاء مكتب "الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" خطوة لتنسيق الجهود الدولية

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مصراوي Masrawy

الإفتاء: إنشاء مكتب "الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" خطوة لتنسيق الجهود الدولية

12:31 م الإثنين 31 يوليو 2017

كتب - محمود مصطفى:
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بإنشاء منظمة الأمم المتحدة "مكتب لمكافحة الإرهاب".

وأكد المرصد في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية لمكافحة كافة صور التطرف والإرهاب باعتبارها خطوة ضرورية في الوقت الراهن في ظل انتشار موجات العنف والإرهاب بمختلف أنحاء العالم.

وأوضح مرصد الإفتاء، أن قيام المنظمة الدولية بإنشاء مكتب مكافحة الإرهاب يسهم بفاعلية في تنسيق جهود مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لوضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية واستئصال جذورها وشرورها.

وأوضح مرصد الإفتاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف في الوقت الذي امتد خطره للجميع وفي ظل سعي التنظيمات والجماعات الإرهابية لنشر الدمار والخراب في كل مكان بالعالم.

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