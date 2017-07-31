مشاهير هاجموا شيرين بعد إهانتها الأخيرة لـ«الهضبة».. أحدهم «عرتينا»

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سيل من الانتقادات تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن النجم عمرو دياب، على هامش مهرجان قرطاج، حيث وجهت إحدى الصحفيات سؤالا لشيرين في مؤتمرها الصحفي حول ما إذا كانت تصريحاتها في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش "زلة لسان" أم متعمّدة، لترد شيرين عليها بأن تصريحاتها مقصودة لفنان بعينه كان أساء لها من قبل، وأنها أرادت أن ترد هذه الإساءة أمام الجميع، مؤكدًا أنها لن تتراجع عن تصريحاتها، وأنها لم تكن "زلة لسان" كما يعتقد البعض.

تفاجأ الكثيرون بتصريحات "شيرين"، خاصة وأنها سبق وقدمت اعتذارا بسبب إساءتها لـ"الهضبة"، ليهاجمها عدد كبير من المشاهير مجددًا، ونرصد أغلبهم خلال التقرير التالى..

لميس الحديدي

عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن استيائها من تصريحات "شيرين"، عبر برنامجها "هنا العاصمة"، والذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وقالت: "بداية ليس لنا تدخل فيما تقوله شيرين وما يهمنا هو ما تغنيه، ولكن لا يصح لأحد أن يتحدث عن عمرو دياب بهذه الطريقة، فسيظل هو عمرو دياب، فهو في البداية فنان محترم أخلاقيا، واجتهد كثيرا ليصل لهذه المكانة، فهو نموذج يحتذى".

تامر عاشور

انتقد المطرب تامر عاشور، تصريحات "شيرين" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر"، وعلى الرغم من أنة لم يذكر اسمها فإن الكثيرين اعتبروا أنه يقصد المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث كتب "عاشور" في تغريدته: "عندنا مطربة مصرية بقى دمها تقيل قوي بصراحة".

عمرو مصطفي

بينما الملحن عمرو مصطفي فتح النار عليها بمنشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وأكد فيه حرصه أثناء الظهور في برنامج خارج مصر على ألا يخطئ أو يعيب في أبناء بلده، ويحافظ على صورتهم، خصوصا إذا كان المذيع أو الصحفي غير مصري.

وأضاف موجها كلامه لشيرين دون ذكر اسمها، إن خروج فنانة وسبها لفنان يقف أمام تيار الفن الهابط الذي نشرته هي في بداية مشوارها الفني، وحاول هو وآخرون انتشالها منه أمر مؤسف".

ويبدو أن الجمهور وعددا من الأصدقاء المقربين للملحن المعروف، ضغط عليه لإزالة المنشور وهو ما فعله عمرو مصطفي بالفعل، ولكنه عاد من جديد بنشر صورة من المنشور المحذوف، ليؤكد أن ما فعله كان بسبب ضغط من شخص عزيز عليه، وليس له علاقة بالتراجع عن موقفه.

وتابع: "لكن إنك تطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط اللي أمثالك نشروه في البداية وحاولنا ننتشلك من القاع وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية لكن مفيش فايدة للأسف الواطي عمره ما هيكون بني أدم ومسئول #عرتينا".

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طارق الشناوي

بينما الناقد الفني طارق الشناوي افترض أن السبب وراء مهاجمة "شيرين" لـ"الهضبة"، تجاهله لها ولاعتذارها الذي سبق وقدمته له ولم يشكرها عليه، فأحبت أن تنتقم عندما أتيحت لها الفرصة.

وقال الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على شاشة CBC، إن صوت شيرين أجمل وأعمق صوت يغزو قلوب المصريين والعرب، لكن هذه الموهبة للأسف ترتكب دائما أخطاء مجانية تسيء للموهبة، ووصف شيرين بالشخصية التي لديها تناقضات في أفكارها.

خيري رمضان

هاجم أيضًا الإعلامي خيري رمضان "شيرين" خلال برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض عبر فضائية "النهار"، قائلًا: "مش هاتقدري تاخدي حاجة من شعبية عمرو دياب، فهو أسطورة نجاح وتربي جيلان من الشباب على أغانيه، ولازم خناقتنا تكون في غرف مغلقة".

الشاعر تامر حسين

الشاعر تامر حسين أيضًا هاجم "شيرين"، ووصفها بالشخص "الجاهل"، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وكتب فية: "الجاهل عمره ما يتلام.. الجاهل ده ماشفشى علام.. الجاهل ماقصدش شهادته.. الجاهل ف عينيا ب أشوفه.. ماتعلمشى من الأيام".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسمها على المنشور، فإن الجمهور اعتبر أن الكلام موجه لها، وعلق أحدهم: "اضرب كمان يا شاعر".