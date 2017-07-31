قانون جديد في إيران قد ينقذ 5 آلاف مهرب مخدرات من الإعدام

طهران - (د ب أ):

أفاد تقرير إيراني اليوم الاثنين بوجود مشروع قانون في البرلمان قد ينقذ خمسة آلاف مهرب مخدرات مدان من عقوبة الإعدام.

ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا" عن حسن نوروزي المتحدث باسم البرلمان القول إنه "بمجرد تمرير قانون المخدرات الجديد، قد يتم تحويل عقوبة إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين إلى عقوبات بالسجن".

وأوضح أن النواب لا يزالون يراجعون مشروع القانون، ولن تكون هناك صيغة نهائية إلا بعد العودة من العطلة الصيفية.

وقد زاد التشكك في إيران حول فعالية عقوبة الإعدام للردع عن تهريب المخدرات، حيث توضح التقارير الحكومية عدم وجود تأثير لهذه العقوبة على خفض حجم أو نوعية المواد المخدرة في إيران.

ويدعو كثيرون في المقابل إلى عقوبات سجن مطولة، مع أشغال شاقة.

وإيران بها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم إعدام 319 شخصا هذا العام، من بينهم 183 أدينوا بجرائم مرتبطة بالمخدرات.