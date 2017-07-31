نائب رئيس بلدية عرسال: بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و"النصرة"

بيروت- (أ ش أ):

بدأت اليوم الاثنين، عملية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجبهة النصرة الذي بدأ سريانه صباح الخميس الماضي، بخروج المدنيين من النازحين السوريين ومسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم على مراحل على أن يتم إطلاق سراح أسرى حزب الله الثمانية تباعا مع التأكد من سلامة وصول النازحين والمسلحين إلى إدلب أو القلمون بسوريا.

صرحت بذلك نائب رئيس بلدية عرسال ريما كرنبى، وأشارت إلى وصول 250 أتوبيسا سوريا لنقل بعض عناصر جبهة النصرة الجرحى وعدد من المدنيين من النازحين السوريين الراغبين في التوجه إلى إدلب والقلمون بسوريا.

وأشارت كرنبى - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط ببيروت اليوم - إلى أن هناك 10 آلاف نازح سوري سجلوا أسماءهم في لجان أهلية سورية رغبة في توجه الجزء الأكبر إلى إدلب والباقي إلى القلمون بينما عدد مسلحي جبهة النصرة الذين سيتوجهون إلى إدلب يصل عددهم إلى 200 مسلح بالإضافة إلى عائلاتهم.

وأضافت أن الأمن العام والصليب الأحمر بلبنان سيواكبان خروج أتوبيسات النازحين والمسلحين التي ستتوجه من عرسال إلى وادي حميد ثم تتوجه إلى إدلب، ولفتت إلى سقوط قتيلين الليلة الماضية من النازحين السوريين بعرسال نتيجة خلاف شخصي - على حد تعبيرها.

وأضافت أنه من المفترض أن يتم نقل أسرى حزب الله الثلاثة الذين أُسروا في جرود عرسال إلى وادي حميد لإطلاق سراحهم تباعا، كما سيتم نقل الأسرى الخمسة الأخرين الموجودين في ريف حلب إلى قلعة المضيق في سوريا حيث سيتسلمهم حزب الله.