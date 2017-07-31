لطلاب المرحلة الثالثة "علمي".. أماكن شاغرة بالتجارة والزراعة والسياحة والفنادق

كتبت- داليا شبل ونورا ممدوح:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات بعد انخفاض الحدود الدنيا بتنسيق المرحلة الثانية.

وأضاف عبدالغفار في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية: "بطمن ناس كتير على التنسيق ووجود أماكن شاغرة".

وأوضح عبدالغفار، أن الأماكن الشاغرة في الشعبة العلمية كليات "التعليم الصناعي والتربية شعبتي "الطفولة وابتدائي" والتجارة انتظام وانتساب والزراعة والسياحة والفنادق والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم ورياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية وبعض المعاهد العليا الهندسية والفنية الصحية والمعاهد العليا الخاصة النظرية بالإضافة الى كليات التربية الرياضية والتربية النوعية".

وكانت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، انطلقت الثلاثاء الماضي، بحد أدنى 79.02% للشعبة العلمية، وحد أدنى 70.7% للشعبة الأدبية، بإجمالي 153227 الشعبتين طالبًا وطالبة.