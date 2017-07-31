البيئة توافق على إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

كتبت – مادي غيث:

وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن إقامة مشروع مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية الاقتصادية بالعين السخنة، باسم شركة "النصر للكيماويات الوسيطة "،وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون.

وأوضحت الدكتورة منى كمال، رئيس جهاز شئون البيئة، أن دراسة تقييم الأثر البيئي تضمنت الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلا، مع الالتزام بأن تتكون وحدة التصدير بالرصيف البحري القائم المخصص للشركة من منظومتين لاستقبال السيارات المحملة بالسماد الصلب ومظلتين مزودة بمعدات اتوماتيكية لتوزيع وتسوية السماد داخل المظلات و منظومة للحفاظ على نوعية الهواء تتكون من 9 فلاتر لتنقية الهواء.

واشترطت الوزارة –في بيان اليوم الإثنين- الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الزراعة على أنواع الأسمدة الزراعية التى سيتم انتاجها ،وأن يتم اقامة المشروع بأحدث تكنولوجيا متاحة فى مجال صناعة الأسمدة، وكذلك الاقتصار على استخدام الكهرباء كمصدر للطاقة والغاز الطبيعى ووقود بالغلايات ووحدات التشغيل والسولار كوقود للشاحنات واللوادر، وتركيب المداخن اللازمة وتزويد جميع خطوط الانتاج بوحدات غسيل ومعالجة الغازات وأيضا استخدام نظام تجميع الأتربة المحملة مع الهواء الخارج للحد من الانبعاثات الغازية والأتربة الناتجه مع تركيب منظومة للحفاظ على نوعية الهواء .

كما اشترطت الوزارة الالتزام بالحصول على الكميات المطلوبة من خام الفوسفات من الشركات والمناجم الحاصلة على الموافقة البيئية والالتزام بالمسح الاشعاعى الدورى لخام الفوسفات للتأكد من مستويات الاشعاع بها واخطار الجهات المسئولة والمنوط بها للتعامل مع المواد المشعة فى حالة تجاوزها للحدود المسموح بها، وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى وعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل بيئة العمل والأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها مع الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين .

واشترطت الوزارة كذلك ضرورة الالتزام بالتخزين الامن للمواد الخام والكيماويات المستخدمة وكذلك الالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل ومواجهة حالات الطوارئ، وكذا الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والتخلص السليم والامن بيئاً من المخلفات الصلبة.