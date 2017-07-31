هل يفرط ليفربول في كوتينيو لبرشلونة؟

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بات البرازيلي كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي، على بعد خطوة واحدة من الانضمام لبرشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة (سبورت)، أن المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية، وأبدت مصادر من النادي الكتالوني تفاؤلا بشأن التعاقد مع اللاعب، رغم أن السعر النهائي لم يتحدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الفريق الكتالوني سيكون لها الدور الأكبر في الصفقة، وأن ليفربول أدرك على ما يبدو أنه لا مفر من بيع كوتينيو، لكنه يحاول الخروج بأكبر مكاسب ممكنة.

ونقل كوتينيو لناديه الحالي، رغبته في الرحيل، وأبدى ليفربول استعداده للاستماع لعرض برشلونة، ولكن الفريق الإنجليزي يحاول أن يتعامل مع الأمور برؤية، إذ أن جزءا كبيرا من ميزانية الموسم الجديد تتوقف على تأهله لدوري أبطال أوروبا عبر دور فاصل.

وسيدخل ليفربول المعترك في 15 أغسطس المقبل، ويريد الاعتماد على كوتينيو، على الأقل في مباراة الذهاب، وقد يؤدي هذا إلى تباطؤ المفاوضات التي تسير على نحو جيد.

والتقى برشلونة في لندن بالمقربين من اللاعب ودرسوا أفضل الخيارات لإبرام الصفقة.

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ولم يكن هناك مشكلة مع كوتينيو في التوصل لاتفاق بشأن عقد يربطه بالنادي الكتالوني لمدة 5 مواسم براتب أقل مما يتقاضاه في إنجلترا، ولكن بمتغيرات تمكنه من زيادة ما يتحصل عليه من برشلونة.

وبدأ برشلونة في التفاوض مع ليفربول بشأن سعر كوتينيو، إذ أنه يود التوصل لاتفاق بهذا الخصوص قبل أن تتسبب صفقة انتقال نيمار المحتملة إلى باريس سان جيرمان في رفع قيمة العملية.

ويسعى ليفربول لتحقيق أكبر عائد ممكن من بيع كوتينيو، مدركا أن برشلونة سيتحصل على 220 مليون يورو حال انتقال نيمار لباريس سان جيرمان، لكن البرسا لن يدفع أكثر من 85 مليون يورو، ويرى أن إرادة اللاعب كفيلة لإتمام الصفقة.

البديل من الدوري الألماني

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الألماني يورجن كلوب يستهدف كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند، صاحب الـ 18 عامًا، إذ يراه البديل المناسب لكوتينيو، كما أنه لن يكلف خزائن النادي أكثر من 30 مليون إسترليني فقط.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول صرف النظر عن التعاقد مع نابي كيتا، بعد رفض لايبزيج بيع اللاعب، حتى مع تقديم الريدز لعرض وصل إلى 70 مليون إسترليني.