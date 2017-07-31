وزير البيئة: ١٠٠ مليون طن مخلفات يومياً في مصر.. وتدوير ١٥٪‏ منها فقط

كتبت- ندى الخولي:

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه من الضروري وضع ملامح خارطة طريق واضحة لإنشاء منظومة جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات ليس فقط المخلفات البلدية، ولكن جميع أنواع المخلفات مثل الإلكترونية والطبية وغيرها.

وأوضح وزير البيئة، خلال المائدة المستديرة بعنون "خطة تطوير النظافة وإدارة المخلفات"، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، اليوم الإثنين، أن "هناك 100 مليون طن مخلفات منها 20 مليون طن مخلفات بلدية، ونسب الجمع لا تزيد عن ٦٠٪‏ منها، بينما نسبة التدوير لا تزيد عن ١٥٪‏ منها".

وأضاف فهمي: "العائلة المكونة من 5 أفراد ينتجون يوميا نحو طن من المخلفات؛ ولذلك لابد من التعامل مع هذه المنظومة من خلال إنشاء قطاع وطني قادر على التعامل مع هذه المنظومة وتحقيق العائد منها".

قال أشرف العشماوي، وزير قطاع الأعمال، إن الشركة القابضة لجمع وتدوير القمامة، هي شركة هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات، تعمل بمفاهيم اقتصادية تامة، ولها فروع فى كل محافظة مسئولة عن الأعمال التنفيذية للنظافة بشكل مكثف ومنظم، على أن تنتقل تلك الأعمال تدريجيًا إلى القرى والمدن والمراكز.

وأضاف العشماوي، أن الدولة تبحث الطريقة القانونية لتحويل الأموال التي تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة.

وأعلن عشماوي، بدء تطبيق التجربة بإنشاء شركة نظافة واحدة قبل تعميمها على باقي المحافظات.