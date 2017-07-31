أمن الشرقية يُداهم قرية "مرسي" ويضبط عناصر إجرامية بحيازتها أسلحة ومُخدرات

الشرقية – فاطمة الديب:

داهمت القوات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، قرية "العدوة" مسقط رأس الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، التابعة لدائرة مركز ههيا؛ في حملة مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "أحمد. ح. إ. ع"، 27 عامًا، عاطل، مُقيم بكفر "حمودة" بحيازته 8 لفافات من نبات "البانجو" المُخدر، وسلاح ناري (كباس فرد خرطوش)، وطلقة لذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15060 جنايات ههيا لسنة 2017.

والمدعو "أحمد. م. م. الأنور"، 23 عامًا، عاطل، وبحيازته 5 أشرطة "أموتريل" وشريط "أبتريل" وقطعتي "حشيش" وسلاح ناري (فرد خروش) وطلقة لذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15037جنايات ههيا لسنة 2017.

كما تم ضبط "مدحت. ع. أ"، 22 عامًا، عاطل، وبحيازته 9 لفافات من نبات البانجو المُخدر، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15183 جنايات ههيا لسنة 2017.

و"محمد. أ. الـ. م. ن"، 27 عامًا، عاطل، بحيازته سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15061 جنايات ههيا لسنة 2017.