أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

11:40 ص الإثنين 31 يوليه 2017

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، حسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 23 38

السويس 23 38

العريش 22 34

نخل 21 37

طابا 23 38

الطور 26 35

مرسى علم 29 37

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 29 39

رفح 22 33

كاترين 19 36

سيوة 24 38

المنيا 24 38

الفيوم 24 38

رأس سدر 24 37

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 24 37

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 41

قنا 26 41

نويبع 29 38

السلوم 22 32a

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 34

    أخبار

  • الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والقاهرة تُسجل 36 درجة

    أخبار

إعلان

e797d9126b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري