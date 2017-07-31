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بالصور.. محافظ سوهاج يكرّم مدير الأمن السابق.. ويؤكد: كان دمث الخلق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج يكرّم مدير الأمن السابق.. ويؤكد: كان دمث الخلق

11:36 ص الإثنين 31 يوليه 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

كرّم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج السابق، بعد انتهاء عملة بإهدائه درع المحافظة.

وأكد "عبد المنعم" أن اللواء مصطفى مقبل من الشخصيات المحبوبة بين المواطنين، لدماثة خلقه وما قدمه من خدمات أمنية لأبناء المحافظة ساهمت في تحقيق الأمن والأمان للمواطن السوهاجي، وتحقيق الاستقرار الذي ساهم في جلب العديد من فرص الاستثمار للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفال، الذي أقيم بنادي الشرطة بمدينة ناصر، اليوم الإثنين، بحضور اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج الجديد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بتعاون "مقبل" خلال فترة عمله بسوهاج مع الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أنه "مثال يحتذى به لرجل الأمن الذي يعمل بكل تفان ووطنية لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي".

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه في عهد "مصطفى مقبل" جرى إنجاز العديد من المصالحات في قضايا الخصومات الثأرية، والقضاء على العديد من البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ سوهاج الشكر لـ"مقبل" على تلك الفترة التي قضاها بمحافظة سوهاج، متمنيًا له التوفيق في حياته القادمة.

كما قدم المحافظ ميدالية المحافظة للواء عمر عبد العال، مدير الأمن الجديد، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في منصبة الجديد.

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