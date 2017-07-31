تسيير قوافل طبية لقرى أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، إن هناك خطة لتسيير قوافل علاجية مجانية للقرى والعزب والنجوع في جميع أنحاء المحافظة، للكشف وإجراء التحاليل والآشعة وصرف العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير الأدوية بالمجان للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تنفيذ قافلة علاجية بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية، ووقع الكشف على 2000 حالة في التخصصات المختلفة، وصرف العلاج اللازم لهم بالإضافة إلى تحويل 18 مريضًا إلى المستشفيات الطبية المتخصصة لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية.

وأوضح نوح، أن القوافل الطبية تضمنت عيادات شاملة لأقسام الجلدية والأطفال والأنف والأذن والنساء والباطنة والرمد والمسالك البولية والعظام، بالإضافة إلى معامل التحاليل المختلفة والتطعيمات المختلفة والتثقيف الصحي للمواطنين تحت إشراف طبي متكامل وبالاستعانة بهيئة تمريض مدربة بإجمالي 26 طبيبًا وممرضًا يدعمهم 7 صيادلة و4 فنيين معامل وفني آشعة و6 مدخلين بيانات و6 عمال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القوافل الشاملة مستمرة لتغطية جميع قرى ونجوع المحافظة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى بالمجان وتخفيف العبء عن المواطنين في المناطق المحرومة والنائية وتوفير التخصصات الطبية اللازمة للمواطنين.