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لماذا شعر المصريون بـ "طول" شهر يوليو؟ - صور

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مصراوي Masrawy

لماذا شعر المصريون بـ "طول" شهر يوليو؟ - صور

11:24 ص الإثنين 31 يوليه 2017

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إعادة الألبوم

في عصر

الألبوم التالى

في عصر "السوشيال ميديا".. تجارب للعثور على المعجب به

كتب- علي أحمد:

يودع العالم اليوم، شهر يوليو، الذي كان مادة للسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين إياه الشهر الأطول على الإطلاق، لدرجة أن بعضهم تندر بالقول إن يوليو لن ينتهي.

وتجمع العديد من الأسباب التي جعلت المصريين يشعرون بأن يوليو أطول الشهور نستعرضها فيما يلي:

- شهد شهر يوليو رفع مجموعة من السلع والخدمات، الأمر الذي جعله أكثر شهور 2017 صعوبة على الأسرة المصرية.

- حرص الكثير من الشركات والهيئات على صرف رواتب موظفيها قبل عيد الفطر المبارك، الذي وافق 25 يونيه، أي أن راتب يوليو تم صرفه قبل بداية الشهر بأسبوع كامل، ما جعل كثيرين يشعرون بطول أيام يوليو.

- شهد شهر يوليو قيام البعض بأجازة الصيف، والتي تشهد بطبيعة الحال إنفاق الكثير من الأموال، ما يؤثر بدوره على ميزانية الفرد والأسرة، لذلك انتظر كثيرون راتب شهر أغسطس بفارغ الصبر.

- مع طول ساعات النهار في الصيف يشعر البعض بالملل وطول اليوم مقارنة بالأيام في الأجواء المعتدلة، هذا السبب منح المصريين شعورا إضافيا بطول شهر يوليو.

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مصراوي Masrawy

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