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حجازي يحقق إنجازًا شخصيا جديدا (صور)

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خاض السباح المصري عمر حجازي، تحديًا جديدًا باشتراكه فى ماراثون باسم الراحلة سميرة كرارة، ونجح فى السباحة مسافة 7 كيلو كاملة بإحدى القرى الساحلية فى زمن قياسى.

وضرب حجازي نموذجا يحتذى في مجال تحدي الإعاقة، نظرًا لفقده ساقه في حادث تعرض له منذ عامين، ولكن اختار حجازي عدم الاستسلام للظروف، وقام بتحدي الواقع، حيث قام بممارسة تسلق الجبال، وأخذ يتدرب منذ عام ونصف على خوض تجربة السباحة من الأردن إلى طابا.

وبالفعل نجح حجازي فى تحقيق الإنجاز الكبير، والذى كان فى شهر أبريل الماضى، بعدما نجح فى السباحة من الأردن حتى طابا لمسافة أكثر من 16 كم، متحديًا كل الظروف الصعبة.

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