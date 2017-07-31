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اليوم.. قرعة نصف نهائي البطولة العربية

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اليوم.. قرعة نصف نهائي البطولة العربية اليوم.. قرعة نصف نهائي البطولة العربية

التحرير

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تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية مؤتمرًا صحفيا في الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، بقاعة أوركيد بفندق ميريديتيان آزور بالإسكندرية.

ويسبق المؤتمر اجتماع اللجنة المنظمة، ويعقبه الاجتماع التنسيقي بين الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، والذي يبدأ في الثانية عشرة ظهرًا، ويتخلله إجراء قرعة لتحديد أطراف مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.

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وكان قد صعد كل من الفيصلي الأردني كأول المجموعة الأولى، بينما صعد الفتح الرباطي كأول عن المجموعة الثانية، وصعد الترجي الرياضي التونسي كأول عن المجموعة الثالثة، وصعد الأهلي كأفضل ثان بالمجموعات الثلاث.

ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر للإجراءات التي ستتخذ في الدور الثاني للبطولة، فضلا عن عرض تفاصيل الدور الأول، والإجابة عن كل استفسارات وأسئلة السادة الصحفيين والإعلاميين من جميع وسائل الإعلام.

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التحرير

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