أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان ساخرا من النفي القطر تدويل الأماكن المقدسة: "اختراق إماراتي!"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان ساخرا من النفي القطر تدويل الأماكن المقدسة: "اختراق إماراتي!"

11:32 ص الإثنين 31 يوليه 2017

كتبت- رنا أسامة:

استهجن الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نفي الخارجية القطرية تدويل الأماكن المُقدّسة، في تغريدات على موقع التدوينات المُصغّرة تويتر.

وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر، يقول: "بالنسبة لتدويل الأماكن المقدسة، نفى وزير الخارجية القطرى أن يكون أحدا من المسؤولين القطريين قد صرح بذلك من أين وجاءت الجزيرة". وتابع: "هذا الخبر اختراق، والاختراق لازم يكون إماراتى.. وإلا ما يكون اختراق".

وأضاف: "الاعتراف بالخطأ يحتاج الى شجاعة أدبية".

وتابع: " مع احترامى الشديد لوزير الخارجية القطري فإن إدارته للأزمة على المستوى الخارجي تصعيدى واستفزازى، يطلب التفاوض ويؤجج المواقف وهذا يتنافى ومبدأ التفاوض".

كانت قناة الجزيرة قد نشرت تقريرًا تدعو فيه إلى تدويل الحرمين الشريفين، الأمر الذي اعتبرته بمثابة "إعلان حرب" ضد المملكة. فيما خرج وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ينفي أن يكون صدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج. وقال إنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية"، موضحًا أن "قطر لم تسيّس الحج، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية".

من جهة أخرى، انتقد خلفان إدارة قطر للأزمة الجارية، واصفًا سياستها بـ"سياسة البطيخ" ، وغرّد قائلًا: "فى دولة كقطر فى الوضع الحالى التي تتبع سياسة البطيخ ستجد أنك تتعامل مع منافيخ.. ركب الغرور روؤسهم".

ومضى قائلًا: "دول القضية ووسع حجمها حتى أصبح ليس من السهل لجمها.. وهذا خطأ تكتيكى فى إدارة الأزمة، أما على الصعيد الرئاسى فإن تميم فى خطابه جاب العيد وراح بعيد، واستخدم التهديد والوعيد وتحدث كأنه قائد ثوار صنديد".

وأضاف:" فى قطر لا شئ يحفز على التفاؤل بحل الأزمة.. قطر فى الحقيقة تريد أن تؤجج الحكم فى دول الجوار بعد أن هدت حيل الدول العربية الكبار"، مُستطردًا: "أنتم أيها الخليجيون تتعاملون مع مشروع قطرائيلي".

وتابع: " قطر دولة فى مهب الريح ولن تستريح لأن الدور الذى تعهد به حمد بن خليفة لشمعون أن تكون قطر معول الهدم فى المنطقة، فى مقابل الدعم لها وحمايتها وتقوية شوكتها". واعتبر أن حمد بن خليفة لديه هوس وحب العظمة، واصفًا إياه بأنه "مريض نفسى بهذا المرض".

ورأى أن "عودة قطر إلى مجلس التعاون ستكون مثل عودة المشكوك في أمانته"، قائلًا: "بصريح العبارة قادة قطر هدموا التعاون الخليجي.. الترقيع لا ينفع..الحل قيادة قطرية نظيفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية

صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية