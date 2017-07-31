نودعه اليوم.. لماذا شعر المصريون بـ "طول" شهر يوليو؟ - صور

في عصر "السوشيال ميديا".. تجارب للعثور على المعجب به

كتب- علي أحمد:

يودع العالم اليوم، شهر يوليو، الذي كان مادة للسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين إياه الشهر الأطول على الإطلاق، لدرجة أن بعضهم تندر بعضهم بالقول إن يوليو لن ينتهي.

وتجمعت العديد من الأسباب التي جعلت المصريون يشعرون بأن يوليو أطول الشهور نستعرضها فيما يلي:

- حرصت الكثير من الشركات والهيئات على صرف رواتب موظفيها قبل عيد الفطر المبارك، والذي وافق 25 يونيه، أي أن راتب يوليو تم صرفه قبل بداية الشهر بأسبوع كامل، ما جعل كثيرون يشعرون بطول أيام يوليو.

- شهد شهر يوليو قيام البعض بإجازة الصيف، والتي تشهد بطبيعة الحال صرف الكثير من الأموال، ما يؤثر بدوره على ميزانية الفرد والأسرة، لذلك انتظر كثيرون راتب شهر أغسطس بفارغ الصبر.

- مع طول ساعات النهار في الصيف يشعر البعض بالملل وطول اليوم مقارنة بالأيام في الأجواء المعتدلة، هذا السبب منح المصريين شعورا إضافيا بطول شهر يوليو.