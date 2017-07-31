المباحث تكثف جهودها لحل لغز مقتل "كوافيرة " بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالشارع بمنطقة أرض اللواء، أمس السبت.

وأشارت تحريات المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، إلى أن الضحية 30 سنة، تعمل بمحل كوافير، تقيم رفقة شقيقتها بشقة بالطابق الثاني بعقار سكني بشارع أحمد سالم.

وأفاد أحد قاطني المنطقة بأنهم عثروا على الجثة في تمام الخامسة فجرًا، وأبلغوا الشرطة التي حضرت صحبة فريق من النيابة والمعمل الجنائي للمعاينة.

وأكدت تحريات العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن أحد الأشخاص كان يتردد على شقة المجني عليها، يحتمل أن يكون زوجها "عرفيا".

وكشفت معاينة الرائد عمرو نصير، معاون مباحث العجوزة، أن الجاني تعدى على الضحية بآلة حادة بمنطقة الرأس، مما تسبب في فقدها للوعي، وأنه ألقى بالجثة من أعلى الشرفة مستغلا وجود الشقة بخلفية العقار، علاوة على وجود كسور وكدمات متفرقة بجثة المجني عليها.