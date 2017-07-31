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عاتبته والدته لسهره خارج المنزل فانتحر بأقراص المبيد الحشري في البحيرة

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مصراوي Masrawy

عاتبته والدته لسهره خارج المنزل فانتحر بأقراص المبيد الحشري في البحيرة

11:24 ص الإثنين 31 يوليه 2017

عاتبته والدته لسهره خارج المنزل فانتحر بأقراص المبيد الحشري في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أنهى شاب في بداية العقد الثالث من العمر، حياته، في قرية خمارة بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، عقب معاتبة والدته له، لسهره وتأخره خارج المنزل، بتناول الأقراص السامة.

وتلقى مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام، إخطارًا بوصول "أحمد. ر. هـ"، 21 عامًا، حاصل على دبلوم فني ومقيم قرية خمارة، دائرة المركز، جثة هامدة، للاشتباه في التسمم الفسفوري.

بسؤال والده "رزق. هـ. أ"، 65 عامًا، بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، أفاد بتناول المتوفي قرص مبيد حشري، خاص بتخزين الغلال، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لمعاتبتها له بسبب تأخره في الحضور للمنزل مساء أمس، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود اتساع غير كامل بحدقه العينين وشحوب بالجبهة، وأن سبب الوفاة كان نتيجة تناول مادة كيميائية أدت إلى توقف عضلات القلب، وهبوط بالدورة الدموية، ولاتوجد شبهه جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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