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غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

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غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

التحرير

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن :

الممدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
الإسكندرية 25 32
مطروح 24 32
بورسعيد 25 32
دمياط 24 32
بلطيم 24 32
الإسماعيلية 23 38
السويس 23 38
العريش 22 34
نخل 21 37
طابا 23 38
الطور 26 35
مرسى علم 29 37
الغردقة 28 40
شرم الشيخ 29 39
رفح 22 33
كاترين 19 36
سيوة 24 38
المنيا 24 38
الفيوم 24 38
رأس سدر 24 37
أبو سمبل 29 42
وسط الدلتا 24 37
أسيوط 24 39
سوهاج 25 40
الأقصر 27 42
أسوان 28 43
شلاتين 29 38
حلايب 30 36
الوادي الجديد 25 41
قنا 26 41
نويبع 29 38
السلوم 22 32

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