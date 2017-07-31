سحر نصر: تأسيس مجلس استثمار «مصري - مكسيكي»

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين، جوزيه أوكتافيو تريب، سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك في مقر الوزارة.

أكدت "نصر"، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط مصر والمكسيك، إذ شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا فى عدد من القطاعات.



وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات المكسيكية فى مصر، إذ أبدى السفير المكسيكي رغبة بلاده في زيادة استثماراتها بمصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمرأة والشباب.

واتفق الجانبان على تأسيس مجلس استثمار مصري مكسيكي، لتفعيل أوجه التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الميزة التنافسية، كقطاع العقارات والصناعات المتخصصة والإسكان الاجتماعي، التي أبدت الوزيرة رغبتها في الاستفادة من الخبرات المكسيكية فيها.

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وأكد السفير المكسيكي، رغبة بلاده في زيادة معدلات التعاون الاقتصادي والاستثمارات المكسيكية المباشرة في مصر، التي تتركز حاليا في مجالات الأسمنت والمقاولات والتكنولوجيا، وتبلغ نحو 1.2 مليار دولار، إذ تعد المكسيك من أكبر دول قارتي أمريكا في حجم الاستثمارات بمصر.

من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكل المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين المكسيكيين، كما أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات يواجهها المستثمرون المكسيكيون في مصر، التي تتميز بموقع استراتيجي مهم، ويوفر عديدا من الفرص الاستثمارية التي تعد مهمة للمستثمرين المكسيكيين.​