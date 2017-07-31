بالتفاصيل.. شروط التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، حسن بدوي، اليوم الاثنين، إن الوزارة أعلنت فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة، بدء من 30 يوليو الجاري، ولمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت شروط يجب توافرها في الطالب المتقدم للالتحاق بهذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، من بينها أسيوط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الشروط تتمثل في "ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر المقبل، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في ذات العام".

واشتملت الشروط على أن يكون حاصلًا على 294 درجة فأكثر بنسبة 98% وأن يكون حاصلًا على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم، وأن يكون حاصلًا على 285 درجة فأكثر بنسبة 95%، وأن يكون حاصلًا على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم.

وأضاف بدوي، أن التقديم يكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، في المدة المحددة، ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذكر أن الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم ويقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها، وإرفاق صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية وصورة من شهادة الميلاد وصورتين شخصيتين للطالب، وتسليمها إلى قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية للمراجعة والاعتماد.

وأشار إلى أنه يتم قبول الطلاب طبقًا للأعداد المقرر قبولها سنويًا لكل مدرسة، ووفقًا للتوزيع الجغرافي الذي يربط بين مدارس المتفوقين وبين المحافظات التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية، ويتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس طبقًا للمجموع الكلي لمكونات الاختبار الإلكتروني ومجموع درجات مكون الاستعداد العقلي والذي يكون ضمن الاختبارات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن الطلاب المتقدمين، سيسددوا 50 جنيهًا للتقدم لأداء امتحان القبول للالتحاق بمدارس المتوفقين في جميع فروع البنك الأهلي المصري، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويعقد الامتحان إلكترونيًا، وتعلن الوزارة للطلاب عن موعد هذه الاختبارات، والتي تكون من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموعهم.