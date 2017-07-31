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"الإسكان": انتهاء 47 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 5.4 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": انتهاء 47 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 5.4 مليار جنيه

11:11 ص الإثنين 31 يوليو 2017

مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الع

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة إجمالية 5 مليارات و410 ملايين جنيه، منها 39 مشروعاً لمياه الشرب، فى 13 محافظة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و950 مليون جنيه، و8 مشروعات للصرف الصحى فى 7 محافظات، بتكلفة إجمالية مليار و460 مليون جنيه، بداية الشهر الجارى، ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها ودخولها الخدمة، هى 5 مشروعات بمحافظة الدقهلية، وهي توسعات محطة مياه ميت خميس – محطة مياه منية النصر – استكمال شبكات مياه ميت فارس – خط مياه ليسا الجمالية – محطة مياه ميت غمر، ومثلها فى محافظة الشرقية، وهى توسعات محطة مياه فاقوس - توسعات محطة مياه ههيا – محطة مياه مشتول السوق – نقل مأخذ محطة مياه شعفورة – محطة مياه تلراك.

وأضاف: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مياه بمحافظة الغربية، وهو المأخذ الجديد لمحطة مياه بسيون، و8 محطات فى محافظة المنوفية، وهى وحدات حديد ومنجنيز معدني (ابوسنيطة – شبرابلولة – الكوم الأحمر – ساقية أبوشعرة)، ووحدات حديد ومنجنيز خرساني (الراهب – اصطباري – صنصفط – سمادون)، و3 محطات بمحافظة البحيرة، وهى محطة مياه المحمودية - الخط الناقل قطر 1000 مم بطول 11.5 كم من مياه النوبارية حتى حوش عيسى المرحلة الأولى - الخزان الأرضي بوادي النطرون.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، أوضح اللواء سيد العشرى أنه تم الانتهاء من مشروعين فى محافظة بني سويف، هما محطة مياه ميانة ومحطتي تنقية بالوسطى مدمجة داخل حاوية (ميدوم - صفط ميدوم)، ومحطتان فى محافظة المنيا هما محطة ابشادات ومحطة بنى عامر، ومشروع واحد فى كل من محافظة قنا (محطة الحراجية)، والأقصر (استكمال بوستر الحسينات)، وأسوان (توسعات محطة مياه أسوان الجديدة "جبل شيشة")، فضلاً عن مشروع واحد فى محافظة البحر الأحمر (محطة تحلية اليسر بطاقة 40 الف م3/يوم).

ولفت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء هى آبار مياه جوفية بمدينة الطور، و4 وحدات حديد ومنجنيز فى محافظة الوادى الجديد، وهى (البستان – الحزب – القلعة - وبورسعيد).

وحول مشروعات الصرف الصحي التى تم الانتهاء من تنفيذها، أوضح طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لمشروعات المرافق، أنه تم الانتهاء من مشروع فى محافظة الدقهلية وهو صرف صحي ميت غمر، ومثله فى محافظة كفرالشيخ، هو توسعات محطة معالجة صرف صحي قلين، ومشروعين فى محافظة الغربية، وهما توسعات محطة صرف المحلة الكبري (الصناعي) - توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي، ومشروع فى الاسماعيلية، هو محطة صرف صحي الاسماعيلية الجديدة جزئي، ومثله فى محافظات بنى سويف وهو توسعات محطة صرف صحى سمسطا، والأقصر وهو محطة معالجة الطود الجديدة، وأسوان وهو محطة صرف صحى أبو سمبل السياحي.

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