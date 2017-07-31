3 وزراء و4 محافظين يطلقون "القابضة للنظافة" شركة مساهمة مصرية

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، رسميا عن إنشاء الشركة القابضة للنظافة، شركة مساهمة مصرية تتولى جمع وتدوير القمامة وبهاأفرع في كل محافظات الجمهورية.

وقال الشريف، خلال المؤتمر عقد في مقر محافظة القاهرة بحضور خالد فهمي، وزير البيئة، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، ومحافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، إن هذه الشركة القابضة ستحل مشكلة جمع وتدوير القمامة وتحل محل الشركات الخاصة التي تنتهي عقود عملها تباعا.

وأضاف الشريف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

يشار إلى أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة، انهت الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات القمامة، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه في أول يونيو الماضي على فكرة إنشاء الشركة القابضة، لإنشاء تلك الشركات خلال 3 أشهر.

كان "مصراوي" قد انفرد في 27 أبريل الماضي، بنشر الملامح الأولى لقرار تأسيس الشركة القابضة للقمامة على مستوى المحافظات.وجاء في التقرير المنشور بعنوان " التنمية المحلية تدرس إنشاء شركة قابضة للنظافة لإنهاء أزمة القمامة"، أن الشركة القابضة للنظافة يكون لها فروع في كافة المحافظات، تتولى تلك الشركة مهمة إدارة منظومة النظافة وتكون شركة وطنية بديلة عن الشركات الأجنية التي تولت إدارة منظومة النظافة في الفترة السابقة.