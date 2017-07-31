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دكتور جلدية يوضح حقيقة علاج البهاق في جلسة واحدة

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مصراوي Masrawy

دكتور جلدية يوضح حقيقة علاج البهاق في جلسة واحدة

11:14 ص الإثنين 31 يوليو 2017

دكتور جلدية يوضح حقيقة علاج البهاق في جلسة واحدة

دكتور جلدية يوضح حقيقة علاج البهاق في جلسة واحدة

كتب - هشام عواض:

يعاني مريض البهاق من النصب بادعاء وجود علاج فوري للمرض، وأعراض هذا المرض وجود بقع بيضاء على جلد المريض وهو مرض مناعي بالأساس، لكن الوراثة تلعب دورًا في درجة استعداد الشخص للمرض، وهو في الأساس يحدث نتيجة لاختلال الجهاز المناعي للإنسان.

وأوضح الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، لـ"مصراوي" حقيقة علاج مرض البهاق من جلسة واحة كما يروج البعض.

قال "الفكهاني" إن هذه الطريقة في علاج البهاق من جلسة واحدة هي طريقة علاجية تجميلية وليست طبية، فيها يحقن الجلد بصبغة تشبه لون الجلد في الأماكن التي يصعب على الأطباء الوصول إليها مثل الأطراف، ويعتقد المريض أنها طريقة علاجية ناجحة بعدما يتغير اللون.

وأضاف "الفكهاني"، أن هذه الطريقة تسبب مضاعفات عديدة، مثل إذا تم حقن المريض خلال فترة نشاط المرض فقد تؤدي إلى تهيج الخلايا المناعية وزيادة انتشار المرض.

وأشار "الفكهاني"، إلى أنه عندما يتم حقن الجلد بالصبغة يحدث تغير فى اللون، ليصبح أسمر له هالة زرقاء، ويعاني المريض في تلك الحالة من ظهور 3 ألوان في الجسم، لون الجلد الطبيعي، وبقع البهاق، ونتيجة تصبغ الجلد.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، أن المشكلة الثالثة تكمن إلى انه حتى الآن لا توجد أى دراسات علمية أو أبحاث توضح إلى أى مدى يمكن للجلد امتصاص هذه المادة الصبغية. كما أكد تحذيره للمرضى من إتباع تلك الإعلانات التي تروج إلى وجود علاج للبهاق من جلسة واحدة.

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مصراوي Masrawy

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