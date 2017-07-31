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رونالدو يرفض تواجد مبابي في ريال مدريد

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رونالدو يرفض تواجد مبابي في ريال مدريد رونالدو يرفض تواجد مبابي في ريال مدريد

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ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإٍسباني، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، التراجع عن إتمام صفقة مهاجم موناكو الفرنسي، كيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يخشى الجلوس على دكة البدلاء لمبابي صاحب الـ18 عامًا، أو حتى أن يضطر لمغادرة الفريق، كما أن الدولي البرتغالي يخشى أن يؤثر تواجده في الفريق على حظوظه المستقبلية في الفوز بالكرة الذهبية.

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وحصل صاروخ ماديرا، على جائزة الكرة الذهبية 4 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، ويسعى لمعادلة رقم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مع اقترابه من حصد الجائزة الخامسة في تاريخه.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن ريال مدريد، عرض 160 مليون إسترليني، للتعاقد مع مبابي، الذي سجل 26 هدفًا، الموسم الماضي بقميص موناكو، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزانة الفريق منذ 17 عامًا، كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 2004.

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