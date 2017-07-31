شركة هندية تدرس إنشاء مشروع في مصر بتكلفة مليار جنيه

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم الإثنين في بيان، إن شركة "كلاسيك فاشون" الهندية العاملة في مجال صناعة الملابس الجاهزة تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد بالسوق المصري لانتاج الأقمشة برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه.

وأضاف قابيل خلال لقاءه بوفد الشركة أنه من المخطط بدء العمل بالمشروع يناير المقبل وبدء الإنتاج الفعلي بالمشروع نهاية عام 2018.

وأضح البيان أن الجانبين استعرضا مشروعات الشركة بالأردن والإمارات والمشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصرى في مجالات الغزل والنسيج والزراعة.

وشركة "كلاسيك فاشون" تأسست برأسمال هندى بالمملكة الأردنية وتعمل في مجال الغزل والنسيج.

ومن جانبه قال سانال كومار رئيس مجلس إدارة الشركة، في البيان إنه تجرى حالياً الدراسات المبدئية للمشروع من خلال استعراض المناطق الصناعية المختلفة في مصر لتحديد مكان إقامة المشروع تمهيداً لبدء العمل مطلع العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تُصدر حالياً لعدد كبير من الأسواق العالمية والإقليمية كما يتم توزيع منتجات الشركة بأكبر المتاجر ومحلات التجزئة في عدد من العواصم والمدن الكبرى في العالم.