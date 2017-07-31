مسؤول إيراني يعلن إصدار تأشيرات دخول دبلوماسيي الخدمات القنصلية للحجاج

طهران- (د ب أ):

أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني رضا صالحي أميري، عن إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الإيرانيين العشرة للسفر إلى السعودية من أجل تقديم الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية - إرنا - القول عنه إنه "لا توجد مشاكل في هذا المجال، وتجري التحضيرات بشكل جيد".

يأتي هذا بعد يوم واحد من وصول أول قافلة من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، أكد أن موضوع الحج لا صلة له بالعلاقات الدبلوماسية مع السعودية، ونفى أن "يكون إرسال وفد قنصلي إلى السعودية في موسم الحج مؤشرا على إقرار العلاقات أو محاولة لافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية".

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.

ومن المقرر أن يبلغ عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام 86 ألفا و 500 شخص، سيتوجهون إلى الديار المقدسة في إطار 600 قافلة.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.

وتقول إيران إن المئات من حجاجها لقوا حتفهم في الموسم قبل الماضي في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.