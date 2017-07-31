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الأمن اللبناني: توقيف شبكة إرهابية تعمل لصالح داعش

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مصراوي Masrawy

الأمن اللبناني: توقيف إرهابية تعمل لصالح داعش

10:31 ص الإثنين 31 يوليو 2017

الأمن اللبناني: توقيف شبكة إرهابية تعمل لصالح داعش

الأمن الداخلي اللبنانية ارشيفية

بيروت- (د ب أ):

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم الإثنينن، توقيف أربعة لبنانيين شكلوا شبكة "إرهابية خطيرة تعمل لصالح تنظيم داعش".

وأوضحت في بيان، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه "في إطار عمليات الأمن الوقائي والاستباقي الجارية من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية وبصورة خاصة تلك المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تمكنت هذه الشعبة من تحديد أفراد خلية أمنية خطيرة تعمل لصالح هذا التنظيم في لبنان، وتبين أن أفرادها ينشطون بين مدينة طرابلس ومنطقة الضنية في شمال لبنان".

وذكرت أن قوة خاصة من الشعبة المذكورة شنت عمليات دهم يومي 24 و 25 من يوليو الجاري أسفرت عن توقيف أربعة لبنانيين يحمل أحدهم الجنسية الفرنسية، إضافة إلى ضبط كمية من السلاح والذخائر وخرائط مفصلة لمنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات مع الموقوفين كشفت قيامهم بالتواصل مع كوادر مهمة في تنظيم داعش في سورية والعراق بهدف تنسيق عمل التنظيم في داخل لبنان والخارج من النواحي الأمنية والميدانية واللوجستية والمالية.

كما كشفت التحقيقات تحويل مبالغ مالية لأحد أبرز كوادر داعش ولمقاتلين أجانب في الداخل السوري، وإلى عدد من الخلايا الإرهابية التي تعمل لصالح التنظيم في عدد من الدول الأجنبية.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء العسكري المختص.​

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