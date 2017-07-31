أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تعديل الجينات لأول مرة في الولايات المتحدة لعلاج الأمراض الوراثية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعديل الجينات لأول مرة في الولايات المتحدة لعلاج الأمراض الوراثية

10:50 ص الإثنين 31 يوليو 2017

تعديل الجينات لأول مرة في الولايات المتحدة لعلاج الأمراض الوراثية

تعديل الجينات لأول مرة في الولايات المتحدة لعلاج


تجربة مثيرة للجدل هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة تتمكن من تعديل الجينات في الأجنة البشرية والتخلص من الجينات المسببة للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان.

قالت جامعة أوريجون للصحة والعلوم في بورتلاند بالولايات المتحدة إنها أجرت بحثًا استعان بتكنولوجيا تسمح بتعديل الجينات في جنين بشري وذلك للمرة الأولى بالبلاد.

وكتب موقع "تكنولوجي ريفيو" الذي كان أول من نشر الخبر أن البحث يفتح آفاقًا جديدة سواء من حيث عدد الأجنة التي شملتها التجربة، أو من حيث إمكانية تصحيح بعض الجينات المسببة للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان.

ووقعت بعض البلدان على معاهدة تحظر هذه الممارسة بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في إجراء تعديلات وراثية حتى يحمل المواليد صفات معينة.

وينطوي البحث الذي أشرف عليه شخرات ميتاليبوف رئيس مركز الجامعة للخلايا الجنينية والعلاج الجيني على تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر) تفتح آفاقًا جديدة في الطب الجيني بسبب قدرتها على تعديل الجينات بسرعة وكفاءة.

وتعتبر تكنولوجيا كريسبر مثل مقص للجزيئات يستطيع قص الأجزاء غير المرغوب فيها من الجينوم لتحل محلها أجزاء جديدة من الحمض النووي. ونشر علماء في الصين دراسات مشابهة بنتائج متباينة.

وكان علماء ومتخصصون في علم الأخلاق قالوا خلال لقاء دولي في الأكاديمية الوطنية للعلوم في واشنطن عام 2015 إن تطبيق تكنولوجيا التعديلات الجينية على أجنة بشرية لأغراض علاجية سيكون أمرًا "غير مسئول" إلى أن تحل مشاكل تتعلق بالسلامة والكفاءة.

 

إعلان

إعلان

98973ebf95.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة