ألمانيا تدعو مصر كضيف شرف في «الأسبوع الأخضر» ببرلين

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تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، دعوة من المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة اندرياس هيرجنروتر، لمشاركة مصر كضيف شرف للدورة 83 للأسبوع الأخضر، والذي سيعقد في برلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الزراعة لبحث سبل توطيد التعاون بين مصر، وألمانيا في المجالات المرتبطة بالزراعة، واستعراض فرص الاستثمار الزراعي المتاحة.

ورحَب وزير الزراعة بهذه الدعوة، نظرا للأهمية الدولية لهذا الأسبوع والذي يشارك فيه أكثر من 80 وزيرا للزراعة من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الممولة والمانحة المهتمة بمجال الزراعة، وعدد كبير من الإعلاميين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه يعد فرصة جيدة لمصر لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بها، وكذلك يمكن أن تركز مصر على محصول القطن باعتباره من أشهر المحاصيل الزراعية المصرية التي تحظى بسمعة عالمية جيدة.

وأكد "البنا" حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تشجيع وجذب الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة في ظل عدد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للمنتجات والحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة في الخارج، وخاصة في الصين، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات والاشتراطات التي من شأنها ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، وقابليتها للتصدير، وكذلك للسوق المحلي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها في مشروع 100 ألف صوبة زراعية، بما يسهم في التوفير في مدخلات الإنتاج الزراعي، وكذلك التعاون في مشروع تطوير الميكنة الزراعية في مصر، والذي يسهم أيضا في الحد من الفاقد.

واتفق الجانبان على إمكانية أن يشمل التعاون أيضاً تبادل الخبراء والخبرات في مجال الإنتاج الحيواني، ومنتجات اللحوم والألبان، وتطوير البحوث، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية التي تشهر بها مصر.

ووجَه وزير الزراعة الدعوة إلى مدير الغرفة التجارية الألمانية لحضور منتدى الاستثمار الزراعي في مصر، والمقرر عقده في ديسمبر المقبل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مشيرا إلى أنه سيكون فرصة مهمة لاستعراض مجالات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر.