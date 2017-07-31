سحر نصر: ضخ استثمارات إماراتية في العاصمة الإدارية

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، المستثمر الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وذلك بمقر الوزارة.

أعرب العبار عن رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طرح الحكومة المصرية كثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى رغبته في ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء، مؤكدا حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشادت "نصر" باستثمارات شركة إعمار في مصر، ودورها في تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.

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وأوضحت أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأكدت أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

واتفق الجانبان، على تنسيق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الوزارات والمحافظات المعنية، بشأن المشروعات التي يعتزم "العبار" إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.