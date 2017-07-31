أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سحر نصر: ضخ استثمارات إماراتية في العاصمة الإدارية

Google+ Print
سحر نصر: ضخ استثمارات إماراتية في العاصمة الإدارية سحر نصر: ضخ استثمارات إماراتية في العاصمة الإدارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، المستثمر الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وذلك بمقر الوزارة.

أعرب العبار عن رغبته في زيادة استثماراته في خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طرح المصرية كثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى رغبته في ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء، مؤكدا حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشادت "نصر" باستثمارات شركة إعمار في مصر، ودورها في تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.

شاهد أيضا

وأوضحت أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأكدت أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

واتفق الجانبان، على تنسيق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الوزارات والمحافظات المعنية، بشأن المشروعات التي يعتزم "العبار" إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري