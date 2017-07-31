مرور القليوبية تعيد فتح كوبري الشموت على الطريق الزراعي أمام حركة النقل

بنها- (أ ش أ):

أعادت الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم الأثنين فتح تشغيل كوبرى الشموت كاملا أمام حركة السيارات للقادمين من القاهرة إلى بنها، وانتهت من أعمال اصلاح وترميم الكوبري على الطريق الزراعي السريع بمدينة بنها بالمحافظة، والذى شهد هبوطا وانهيار جزئيا أسفل بلاطة الكوبرى الأسبوع الماضي.

وقال اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية إن اعمال الإصلاحات تضمنت تصليب وتقوية لجسم الكوبري وتقوية الاعمدة والجدران بجسم الكوبري وخاصة أسفل الحارة التي حدث فيها الهبوط لمنع الاهتزازات عليه والتي تم تنفيذها من خلال فرق الاصلاح التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرا إلى أن الخدمات المروية على الطريق الزراعي السريع مستمرة لمنع أي اختناقات مرورية.

وطالب مدير المرور قائدي سيارات النقل بضرورة الالتزام بخطوط السير والحمولات المقررة للحفاظ على شبكة الطرق والكباري ومنع تهتكها بسبب الحمولات الزائدة.

يذكر أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي قد خاطب وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لمراجعة كل المنشات الموجودة على الطرق السريعة من كباري وأنفاق وغيرها لضمان سلامتها وصيانة التي يحتاج إلى صيانة منها.