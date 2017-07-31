ذهب الزعيم ليترجى القاضي في منزله فطرده.. قصة الحبس الأول لسعيد صالح

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بمجرد ذكر اسمه على مسامعك قد يتبادر إلى ذهنك أن شخصيته الحقيقية هي جزء من شخصية "مرسي ابن المعلم الزناتي"، ذلك الولد المستهتر، والباحث عن صداقات البنات في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، أو قد تكون جزءا من شخصية "سلطان"، خريج مدرسة "الصياعة الثانوية بنين"، في مسرحية "العيال كبرت"، والسبب في ذلك أن تلقائيته الشديدة على المسرح يفسرها البعض بأنها مسحة من شخصيته الحقيقية، وإلا ما أجاد تقديم أدواره بتلك الطريقة، والحقيقة أن الراحل سعيد صالح كان "كوكتيلا" فريدا من نوعه يجمع بداخله جانبًا من كل شخصية قدمها، حتى مسرحياته التي كان يقدمها كانت تمثل انعكاسًا لشخصيته والظروف النفسية التي يمر بها في فترات حياته.



لم يحب سعيد صالح السينما كعشقه للمسرح، ولعله وجد في الأخير فرصة لإرضاء موهبة الارتجال الجامحة بداخله، بما في ذلك من ممارسة للتفاعل مع الجمهور الموجود داخل صالة العرض، لذا غضب سعيد صالح ذات يوم حينما وجد شخصًا نائمًا أثناء عرضه لإحدى المسرحيات، فأوقف العرض وعاتب ذلك الشخص أمام الناس، وليته لم يفعل.

الحكاية تعود إلى مطلع الثمانينيات حينما كان يعرض سعيد صالح مسرحيته "لعبة اسمها الفلوس" على مسرح "الحرية" بالقاهرة، وفوجئ بمقاضاة الرقابة له، بعد إعدادها تقريرا يتهمه وزميله سعيد طرابيك، بالخروج عن النص واستخدام إيحاءات جنسية، فضلًا عن خلعه لبنطاله على المسرح أمام الحضور، وهو ما لم يحدث.

أُحيل كل من سعيد صالح، وسعيد طرابيك، ومدير المسرح إلى المحاكمة، وصدر حكم بحبس سعيد صالح لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 50 جنيها هو وزميلاه، فقام "صالح" بالطعن على الحكم، ومن ثم تم إلغاؤه، فأُحيلت الدعوى إلى دائرة جنوب القاهرة لنظرها من جديد، وانتهت القضية ببراءة المتهمين.

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مرت الأيام وذهب سعيد صالح لعرض المسرحية على مسرح سيد درويش في الإسكندرية، وحققت نجاحًا كبيرًا هناك، نظرًا للبلبلة الإعلامية التي سببتها من قبل، ولكن فريق عمل المسرحية فوجئ بتقرير جديد للرقابة على المصنفات الفنية يحوي اتهامات جديدة بجانب الاتهامات القديمة، وتحول الأمر إلى عداوة واضحة بين سعيد صالح والرقيب الفني، على حد قول المؤلف بلال فضل، في حلقة من برنامجه "الموهوبون في الأرض".

تم إحالة سعيد صالح للمحاكمة مرة أخرى، وخلال الجلسة ألقى الرقيب الفني خطبة اتهمت سعيد صالح بخدش الحياء العام، والتدني بالذوق الفني.. إلخ، وكانت المفاجأة في إصدار القاضي محمد بدر حكمًا بحبس سعيد صالح احتياطيا 7 أيام، وهي المرة الأولى التي تم فيها حبس فنان احتياطيا على ذمة قضية.

وقع الحكم كالصاعقة على رأس صديق عمره الفنان عادل إمام، لدرجة أنه توجه بحسن نية إلى منزل القاضي ومعه 3 محامين ليطلب منه الإفراج عن سعيد صالح، فما كان من القاضي محمد بدر إلا أن أنذر الفنان بمغادرة منزله وإلا اتخذ إجراءات قانونية ضده، وفي الجلسة التالية اعتذر الفنان عادل إمام عن ذلك السلوك، ثم وقف في المحكمة ودافع عن صديقه واصفا محاكمته بأنها محاكمة للفكر المصري، وهي العبارة التي استفزت القاضي أكثر فيما يبدو، لكنه سمح أيضا للفنان يونس شلبي بالحديث، وكانت المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور "شلبي" يتحدث بجدية، إذ قال في كلمته التي ارتجلها بحرارة إن صديقه سعيد صالح "فنان مبدع يستلهم فنه من خلال حواره مع الجمهور ولا يجوز تقييد موهبته بل يجب أن يعيش الدور بكامل حريته ولا يحاسب على لفظ خارج على النص وإلا ما اعتبر هذا فنا"، لكن القاضي محمد بدر لم يتأثر بالمدافعين، وأنهى الجلسة باستمرار حبس سعيد صالح.

وبعد 17 يومًا من الحبس الاحتياطي لسعيد صالح، تنحى القاضي عن نظر القضية، بحجة أنها صارت قضية رأي عام، يتناولها "كل من هب ودب"، وبعد تنحيه أصدر عبد الوهاب أبو الخير، القاضي المنتدب لنظر القضية، قرارًا بالإفراج عن سعيد صالح بضمان مالي مئة جنيه.

بعد 13 عامًا من واقعة الحبس الأول لسعيد صالح، أجرى رشاد كامل، الصحفي المتخصص في أخبار الحوادث حوارًا معه، ليضعه في الفصل الذي خصصه لقضية سعيد صالح في كتابه "نجوم وراء القضبان"، وخلاله كشف "صالح" لأول مرة الأسباب الحقيقية لحبسه لمدة 17 يومًا قال: "دي كانت أيام سودة بعيد عنك.. القاضي كان واخد مني موقف، أصله مرة حضر لمشاهدة المسرحية، وأثناء عرضها نام، فأوقفت العرض وعاتبته.. طبعا ما كنتش أعرف إنه قاضي، لكن لما روحت المحكمة تذكرته وقلت بس وقعتك سودا يا سعيد"، وتابع: "أقصي عقوبة للخروج على النص هي الغرامة 50 جنيها، لكن القاضي أضاف لتقرير الرقابة عبارة (منافيه للآداب) وده دخلني في المادة 39 من قانون الآداب والتي تصل أقصي عقوبة لها ثلاث سنوات، عشان كده قدمت طلبا لرد القاضي واترفض".