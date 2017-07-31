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احذر.. معاناتك من اضطرابات النوم قد تزيد محيط خصرك بنحو 3 سنتيمترات

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مصراوي Masrawy

احذر.. معاناتك من اضطرابات النوم قد تزيد محيط خصرك بنحو 3 سنتيمترات

09:37 ص الإثنين 31 يوليو 2017

احذر.. معاناتك من اضطرابات النوم قد تزيد محيط خصرك بنحو 3 سنتيمترات

احذر.. معاناتك من اضطرابات النوم قد تزيد محيط خصرك

لندن-(أ ش أ):

تنصح أبحاث طبية بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم - لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات يومياً - إذا أردت الحصول على قوام رشيق ومتناسق، ويحذر باحثون بريطانيون من أن الأشخاص الذين لا يحصلون سوى على ست ساعات نوم فقط في الليل يزداد محيط خصرهم بواقع 3 سنتيمترات، مقارنة بالأشخاص الذين يتمكنون من الحصول على قسط كاف من النوم يصل إلى تسع ساعات.

ووفقا للباحثين في جامعة ليدز (بمقاطعة يوركشاير في بريطانيا)، فإن البالغين الذين يعانون أنماطاً سيئة من النوم، هم أكثر عرضة للإصابة بالبدانة والبدانة المفرطة، فضلاً عن معاناتهم من سوء تمثيل السكر ليصبحوا عرضة للإصابة بمرض السكري النوع الثاني، وعدد من المشكلات الصحية الأخرى.

وأظهرت نتائج الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون في المتوسط ست ساعات ليلاً، ازداد محيط خصرهم بنحو 3 سنتيمترات، مقارنة بالذين يحصلون ما يكفيهم من ساعات النوم.

وقالت الدكتورة لورا هاردي، أستاذ اضطرابات النوم، أنهم قاموا بتحليل العلاقة بين مدة النوم والنظام الغذائي المتبع ومعدل الوزن، فضلاً عن عدد من المؤشرات الحيوية الأخرى مثل (الصحة الأيضية، مستوى ضغط الدم، مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، ووظيفة الغدة الدرقية).

وقام الباحثون البريطانيون بتحليل 1615 بالغ تم تسجيل ساعات نومهم وعاداتهم الغذائية وأنماط حياتهم اليومية، وتم أخذ عينات دم من المشاركين في الدراسة، إلى جانب قياس متوسط أوزانهم ومحيط خصرهم، ومستويات ضغط الدم والكوليسترول، وأوضح أحد الباحثين المشارك في الدراسة أن السمنة تسهم في تطوير العددي من الأمراض في مقدمتهم مرض السكري النوع الثاني.

وتوصل الباحثون إلى ارتباط ساعات النوم القليلة ليلاً بانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، كأحد العوامل السلبية المساهمة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيما يساعد الكوليسترول الجيد في التخلص من "السيئة" من الدورة الدموية، ليقي بدوره ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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مصراوي Masrawy

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