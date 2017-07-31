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الداخلية تكثف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء تنفيذا لتوجيهات السيسي

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكثف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء تنفيذا لتوجيهات

09:40 ص الإثنين 31 يوليو 2017

الداخلية تكثف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء تنفيذا لتوجيهات السيسي

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

القاهرة- (أ ش أ):وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.وقال مصدر أمنى رفيع المستوى في وزارة الداخلية – في تصريح خاص مع مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين –" إن وزير الداخلية كلف اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بتكثيف الرقابة على الأسواق، سواء كانت جملة، أو نصف جملة، أو تجزئة، وذلك من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة صلاحية المعروض من السلع، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، والتأكد من سلامة مصدرها، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية والفاسدة ومجهولة المصدر، والتي يتم طرحها في الأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها".وأضاف المصدر الأمني" إن وزير الداخلية كلف كذلك مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاجتماع دوريا مع مسئولي السلاسل التجارية الكبرى، وأعضاء الغرف التجارية للتأكيد على تثبيت السلع الغذائية، وتقليل هامش الربح، وتوفير السلع التي يحتاجها جمهور المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة".وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه أيضا بتكثيف الحملات التموينية على قطاع المطاحن والمخابز لإحكام الرقابة عليه، وضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تسرب الدقيق إلى السوق السوداء، وكذلك ضمان عدالة التوزيع لجميع السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس الأول السبت مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وتلقى تقريرا حول آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية، والعمل على التواجد الشُرَطي الفعال في المدن والطرق والمحاور، مع التركيز على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين وحياتهم اليومية.ووجه الرئيس السيسي – خلال الاجتماع - بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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