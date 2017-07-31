أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الاقتصاد الألمانية تعتبر العقوبات الأمريكية ضد روسيا "مخالفة للقانون الدولي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرة الاقتصاد الألمانية تعتبر العقوبات الأمريكية ضد روسيا "مخالفة للقانون الدولي"

09:56 ص الإثنين 31 يوليو 2017

وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس

برلين- (د ب أ):

جددت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس انتقاداتها لخطط العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مهددة الولايات المتحدة بإجراءات مضادة.

وقالت تسيبريس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الاثنين: "نرى ببساطة أن هذه العقوبات مخالفة للقانون الدولي، ولا يجوز للأمريكان معاقبة شركات ألمانية لأنها تنشط اقتصاديا في دولة أخرى".

وأكدت تسيبريس مجددا عدم الرغبة في خوض حرب تجارية، موضحة أنه تم الدعوة أكثر من مرة لعدم تخلي الولايات المتحدة عن سياسة العقوبات المشتركة، وقالت: "للأسف لا يفعل الأمريكان ذلك، لذلك فإنه من السليم أن تدرس المفوضية الأوروبية الآن اتخاذ إجراءات مضادة"، مؤكدة أن أوروبا "مستعدة لاتخاذ إجراءات قصيرة المدى في مجالات أخرى أيضا".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر يوم الخميس الماضي مشروع قانون عقوبات يتضمن مادة تمنع الرئيس من إلغاء العقوبات دون موافقة الكونجرس. ولا يزال هناك حاجة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد عليه ليصبح قانونا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كاتب أمريكي: زعيم الأغلبية الجمهورية يساعد في إفشال رئاسة ترامب

    أخبار

  • اليابان وأمريكا تتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا

    أخبار

  • بوتين: العلاقات "الروسية-الأمريكية" لن تتحسن قريبًا

    أخبار

  • بوتين يأمر بطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من روسيا

    أخبار

إعلان

1e41e92c22.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا