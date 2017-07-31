وزيرة الاقتصاد الألمانية تعتبر العقوبات الأمريكية ضد روسيا "مخالفة للقانون الدولي"

برلين- (د ب أ):

جددت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس انتقاداتها لخطط العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مهددة الولايات المتحدة بإجراءات مضادة.

وقالت تسيبريس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الاثنين: "نرى ببساطة أن هذه العقوبات مخالفة للقانون الدولي، ولا يجوز للأمريكان معاقبة شركات ألمانية لأنها تنشط اقتصاديا في دولة أخرى".

وأكدت تسيبريس مجددا عدم الرغبة في خوض حرب تجارية، موضحة أنه تم الدعوة أكثر من مرة لعدم تخلي الولايات المتحدة عن سياسة العقوبات المشتركة، وقالت: "للأسف لا يفعل الأمريكان ذلك، لذلك فإنه من السليم أن تدرس المفوضية الأوروبية الآن اتخاذ إجراءات مضادة"، مؤكدة أن أوروبا "مستعدة لاتخاذ إجراءات قصيرة المدى في مجالات أخرى أيضا".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر يوم الخميس الماضي مشروع قانون عقوبات يتضمن مادة تمنع الرئيس من إلغاء العقوبات دون موافقة الكونجرس. ولا يزال هناك حاجة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه ليصبح قانونا.