ثلاثة متهمين يعترفون بالتخطيط لهجوم على مباني حكومية في استراليا

سيدني- (د ب أ):

اعترف رجلان وشاب صغير السن، اليوم الإثنين، أمام محكمة استرالية بالتخطيط لهجوم إرهابي على مباني حكومية في سيدني عام 2014، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الاسترالية للأنباء أن الرجلين المتهمين، وهما جبريل علماوي 23 عاما، وسليمان خالد، 22 عاما، اعترفا بجريمتهما اليوم الاثنين أمام محكمة عليا استرالية.

كما اعترف المتهم الثالث، والذي لم يكشف الإعلام المحلي عن اسمه نظرا لأنه كان دون سن 18 عاما عندما اقترف جريمته، بالتخطيط للهجوم.

وذكرت التقارير أن خالد قال وقت الاعتراف: "لست مذنبا، آسف، أقصد أنني مذنب".

وكان ستة رجال قد تورطوا في مخطط الهجوم، واعترف ثلاثة منهم في وقت سابق هذا العام. وسوف يصدر الحكم بحق الثلاثة المعترفين اليوم في أكتوبر المقبل. ويواجهون عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة.

وكان المخطط الذي تم إحباطه عام 2014 يهدف لمهاجمة مباني حكومية، من بينها مراكز شرطة، بأسلحة نارية، وفي ذلك الحين، صادر رجال شرطة مكافحة الإرهاب أسلحة نارية وذخيرة ووثائق تحدد الأهداف كانت بحوزة المتهمين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي تليجراف".