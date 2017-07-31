هل ينضم صلاح للمصريين الذين هزوا شباك البافاري؟

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يخوض محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، اختبارا جديدًا صعبًا، عندما يرحل لمواجهة نادي بايرن ميونيخ الألماني، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات كأس أودي الودية، التي يستضيفها ملعب أليانز أرينا.

وانتقل الدولي محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو، قادما من روما الإيطالي.

ويسعى صلاح، خلال مواجهة البافاري، إلى دخول قائمة اللاعبين المصريين، الذين سبق وسجلوا في مرمى بايرن ميونيخ الألماني، ويبلغ عددهم 9 لاعبين.

البداية في عام 1977، عندما التقى بايرن ميونيخ مع الزمالك، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض (3-2).

وسجل أهداف الزمالك في تلك المباراة كل من، وحيد كامل ومحمد طاهر وعلي خليل، قبل أن يواجه البايرن الأهلي في العام نفسه.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة (2-1)، وسجل له شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب.

أما المواجهة الثالثة فجمعت البايرن مع الزمالك عام 1984، ونجح الزمالك في الفوز بهدفي محمد حلمي وعادل عبد الواحد.

كما واجه بايرن ميونيخ نظيره الأهلي، في المباراة التي تذوق فيها البافاري انتصاره الأول على الأندية المصرية، بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة، في يناير 2012.

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وسجل محمد بركات، نجم الأهلي السابق، هدف "المارد الأحمر" الوحيد في مرمى العملاق مانويل نوير.

ويعد محمد زيدان، اللاعب المصري الوحيد، الذي سجل في مرمى بايرن ميونيخ خلال المواجهات الرسمية.



وهز زيدان شباك البايرن بـ 4 أهداف، مع 3 فرق ألمانية، وهي: ماينز (هدفين) وهامبورج (هدف) وبوروسيا دورتموند (هدف).

وسجل زيدان 3 أهداف في شباك أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، فيما جاء هدفه الرابع والأخير في شباك هانز يورج بوت.

وجاء أول أهداف زيدان في مرمى بايرن ميونيخ بقميص ماينز، ضمن منافسات البوندسليجا، موسم 2005-2006، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وفي نفس الموسم سجل زيدان هدفه الثاني في بايرن، لحساب ربع نهائي كأس ألمانيا، في المباراة التي فاز بها بايرن بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

أما في موسم 2007-2008، سجل زيدان ثالث أهدافه، لكن هذه المرة بقميص هامبورج، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات البوندسليجا.

وكانت آخر أهداف زيدان في شباك بايرن بقميص دورتموند، في المباراة التي شهدت خسارة "أسود الفيستيفال" بنتيجة 3-1، في الدوري الألماني، موسم 2009-2010.