حتى لا تعرض نفسك للمشاكل.. أخطاء في العمل يفضل تجنبها

كتبت- هاجر حاتم:

يحتل العمل جزء كبير من حياة أي شخص، خاصًة في المجتمعات العربية، التي يتطلب بعضها العمل لساعات طويلة، لهذا إذا أردت تجنب المشاكل قدر الإمكان حاول الابتعاد عن هذه الأخطاء، وفقًا لما ذكره موقع inc.

- النميمة والثرثرة تجلب لك العديد من المشاكل، مثل الحديث على زملائك، فهو أمر غير محبب في مكان العمل ولا خارجه، كما أن القيل والقال ينقل صورة سيئة عنك، وسيتم اعتبارك أنك مصدر للمشاكل.

- قول نعم دائمًا، سوف يضعف موقفك، ويجعلك تتحمل أعباء الآخرين، وتعمل فوق طاقتك، لهذا يجب أن تتعلم قول لا في الاوقات المناسبة.

- الرفض دون التجربة، في بعض الحالات لا يجب أن ترفض مهمة وكلت إليك دون أن تعي جيدًا منافعها، فربما قد يفيدك الامر، وأنت منعت عنك فرصة جديدة للتعلم أو الترقية.

- الملابس الغير ملائمة تعكس انطباع سئ عنك، لهذا يجب أن تنتبه جيدًا للفرق بين ملابس العمل الرسمية والملابس الخاصة بخروجاتك مع أصدقائك او في الليل.

- التذمر وكثرة الشكوى، فعادًة هؤلاء الأشخاص يتكلمون أكثر ما ينتجون، مما يجعل وضعهم المهني سيء للغاية.