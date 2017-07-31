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التمرينات الرياضية تساعد المراة على مواجهة مشاكل انقطاع الطمث

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مصراوي Masrawy

التمرينات الرياضية تساعد المراة على مواجهة مشاكل انقطاع الطمث

09:00 ص الإثنين 31 يوليو 2017

التمرينات الرياضية تساعد المراة على مواجهة مشاكل انقطاع الطمث

التمرينات الرياضية تساعد المراة على مواجهة مشاكل ا

- (د ب أ) ­

ذكرت رابطة أطباء النساء والتوليد الألمانية في ميونخ ان بوادر دخول المرأة مرحلة انقطاع الطمث تظهر غالبا في بداية العقد الرابع من العمر متمثلة في المعاناة من إضطرابات في النوم ومواعيد الطمث ، فضلا عن تقلبات الحالة المزاجية.

وقال كلاوس كونيج عضو الرابطة إن المرأة في هذه المرحلة العمرية تمر بفترة من الضيق ، إلا أن المشاكل المتعلقة بالوصول إلى مرحلة انقطاع الطمث لا تتطلب بالضرورة علاجا ، بل ينبغي على المرأة التي تعانى من الشعور بعدم الراحة جراء الاصابة بتلك الأعراض استشارة الطبيب المختص.

وطبقا للإحصائيات ، تبدأ المرأة الدخول في مرحلة انقطاع الطمث في ألمانيا عند بلوغها سن الثانية والخمسين من العمر.

وتأتي بداية سنوات المعاناة بتوقف الانجاب مع توقف الدورة الشهرية على مراحل ، وتتذبذب معدلات الهرمونات بشدة ، وتعاني المرأة المتقدمة في السن من عدم انتظام الدورة الشهرية.

وقال كونيج " ننصح المرأة في هذه المرحلة بممارسة التمرينات الرياضية بصورة كبيرة" نظرا لانها تؤدى الي تقليل المشكلات التي تعانى منها ، وتساعدها في المحافظة على وزنها وبناء عضلاتها كما تقيها الاصابة بهشاشة العظام.

ويمكن تحديد موعد دخول المرأة مرحلة انقطاع الطمث بإجراء اختبار للهرومونات .

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