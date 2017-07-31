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مسؤول عراقي: 60 دولة وعدت العرق بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: 60 دولة وعدت العرق بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار

08:56 ص الإثنين 31 يوليو 2017

مسؤول عراقي: 60 دولة وعدت العرق بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار

بغداد- (د ب أ):

صرح مسؤول عراقي بأن 60 دولة وعدت العراق بالمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد داعش.

وقال مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية نشرته اليوم الإثنين: "تمكنا من الحصول على وعود حقيقية من 60 دولة للمشاركة في حملة إعادة الإعمار"، مضيفا أن "الكويت أعلنت استعدادها لاستضافة مؤتمر المانحين على أرضها".

وأوضح أن "الصندوق لبى دعوة من البنك الدولي لمناقشة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب في العاصمة الأمريكية واشنطن في العاشر من الشهر الجاري بحضور ما يقارب 35 دولة".

وأشار إلى استعداد نحو 60 دولة لإعادة إعمار العراق، باختلاف أنواع المشاركة سواء كانت بالأموال أو دخول شركات وغيرها.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ مشاريع لتأهيل الجسور المدمرة في المحافظات المحررة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لتوفير المياه، فيما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكورية على تنفيذ وحدات سكنية منخفضة التكلفة في تلك المناطق.

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