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طقس مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

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طقس مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة طقس مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا فى النهار، لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 32

بورسعيد 26 32

دمياط 25 33

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 22 34

نخل 20 34

طابا 23 35

الطور 26 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 30 39

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الفيوم 24 36

رأس سدر 23 38

أبوسمبل 30 40

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

شلاتين 30 41

حلايب 31 38

الوادى الجديد 28 40

قنا 26 40

نويبع 28 38

السلوم 22 32

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