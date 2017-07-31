في هذا اليوم| المسلمون ينتصرون على الروم في أجنادين.. ميلاد سعيد صالح

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شهد هذا اليوم 30 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كل المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

634 - انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة أجنادين

انتصر المسلمون في هذا اليوم 13 يوليو عام 634، وأبلى المسلمون بلاءً حسنًا في هذه المعركة، وضربوا أروع الأمثلة في طلب الشهادة، وإظهار روح الجهاد والصبر عند اللقاء، وبرز في هذا اليوم من المسلمين "ضرار بن الأزور"، وكان يومًا مشهودًا له، وبلغ جملة ما قتله من فرسان الروم ثلاثين فارسًا، وقتلت "أم حكيم" الصحابية الجليلة أربعة من الروم بعمود خيمتها.

وبلغ قتلى الروم في هذه المعركة أعدادًا هائلة تجاوزت الآلاف، واستشهد من المسلمين 450 شهيدًا، وبعد أن انقشع غبار المعركة وتحقق النصر، بعث خالد بن الوليد برسالة إلى الخليفة أبي بكر الصديق يبشره بالنصر وما أفاء الله عليهم من الظفر والغنيمة.

1972 - الصراع في أيرلندا الشمالية

في مثل هذا اليوم استعاد الجيش البريطاني، المناطق المحظورة في أيرلندا الشمالية، في عملية Motorman، وهي أكبر عملية عسكرية بريطانية منذ أزمة السويس في العام 1956، كما تعتبر الأكبر في أيرلندا منذ حرب الاستقلال الإيرلندية.

وقتل في هذه العملية العسكرية حوالي تسعة مدنيين بواسطة سيارات مفخخة في قرية كلودي.

1991 - أمريكا والاتحاد السوفيتي يتفقان على خفض عدد الرؤوس النووية

في مثل هذا اليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو لعام 1991، وقعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اتفاقًا تاريخيًا لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث.

وبصفتها الوريث الوحيد تقريبا لمخزونات الأسلحة السوفياتية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، تمتلك روسيا 4500 رأس نووي استراتيجي واحتياطي (ما زالت في المخازن)، كما ذكر تقرير نشرته المجلة في مايو الماضي. وأضاف أن حوالى 4000 رأس آخر ينتظر تدميره في روسيا.

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مواليد هذا اليوم

1912 - ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.

1914 - لويس دي فنيس، ممثل فرنسي.

1918 - بول بوير، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

1939 - سعيد صالح، ممثل مصري.

1944 - روبرت ميرتون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.

1953 - تورو فريا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1956 - مايكل بين، ممثل أمريكي.

1962 -سفيان الشعري، ممثل تونسي.

ويسلي سنايبس، ممثل أمريكي.

1965 - جوان رولينغ موراي، روائية بريطانية.

جون لورينايتس ، مصارع امريكي.

1969 - أنطونيو كونتي، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

1973 - عبد العزيز الخثران، لاعب كرة قدم سعودي.

1976 - باولو وانشوب، لاعب كرة قدم كوستاريكي.

1979 - بير كرولدروب، لاعب كرة قدم دنماركي.

كارلوس مارتشينا، لاعب كرة قدم إسباني.

1984 - شذى، مغنية وممثلة مصرية.

إيبك يايلاجي أوغلي، ممثلة تركية.

1987 - ميكائيل برادلي، لاعب كرة قدم أمريكي.

1989 - فيكتوريا ازارينكا، لاعبة كرة مضرب بيلاروسية.

وفيات هذا اليوم

1784 - دنيس ديدرو، فيلسوف فرنسي.

1875 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة.

1914 - جان جوريس، سياسي فرنسي.

1944 - أنطوان دو سانت-إيكسوبيري، كاتب فرنسي.

1968 - الأخطل الصغير، شاعر لبناني.

1993 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.

2001 - جمال منصور، سياسي فلسطيني، وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جمال سليم، داعية إسلامي، وسياسي، وكاتب فلسطيني وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

2009 - بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

عيد العلم في هاواي.

عيد البحرية الروسية.