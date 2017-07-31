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النيابة تستمع لأقوال 17 مسئولا بالمطار بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي 07:26 ص الإثنين 31 يوليه 2017

القاهرة- (أ ش أ):تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، في تناول القضايا المتنوعة، و عرضت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "التحقيق مع رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي و 16 مسئولاً"، لمباشرة نيابتا حوادث شرق القاهرة والنزهة، التحقيقات مع 17 مسئولاً بمطار القاهرة - من بينهم رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي - لسؤالهم في واقعة انقطاع الكهرباء عن صالة 3؛ ما تسبب في تأخر سفر ووصول الركاب وتأخر إقلاع 13 طائرة بسبب عدم تشغيل المسئولين للمولدات الكهربية الاحتياطية عقب انقطاع التيار الكهربي عن صالة 3.وتناولت الصحيفة استماع فريق من النيابة لأقوال 17 مسئولاً بمطار القاهرة عن كفاءة المولدات الكهربية بالمطار والمسؤولة عن تشغيل الكهرباء في حالة انقطاع التيار الكهربي، كما أمرت النيابة باستدعاء كبار المسؤولين بشركة كهرباء شمال القاهرة لفحص المولدات الكهربائية بهيئة ميناء القاهرة الجوى وكذلك جميع الوصلات الكهربائية وغرفة الكهرباء بمطار القاهرة للتأكد من سلامتها ومعرفة سبب انقطاع الكهرباء عن صالة 3.ومن ناحية أخرى شكل شريف فتحي وزير الطيران لجنة أسفرت عن توجيه تهمة الإهمال الجسيم لخمسة مهندسين وفنيين، ومهندس الشركة الخاصة المختص بصيانة لوحة الإشراف لتسببهم في أضرار جسيمة مادية ومعنوية لشركة ميناء القاهرة الجوي.وأوصت اللجنة بإحالة مهندس الشركة المشرفة على صيانة لوحات الأشراف، للنيابة العامة بسبب عدم إبلاغه بوجود عطل، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المولدات.كما أبرزت الصحيفة اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزراء ومسؤولين لتأكيد على سرعة تنفيذ ومتابعة توصيات مؤتمرات الشباب، وصولاً إلى نشاط مصر الدولي والإقليمي في مجلس الأمن وملف الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب مروراً بعدد من القضايا المحلية ومنها متابعة تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2017- 2018 .وتناولت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس يوجه بسرعة إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد"، استعرضت اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء (الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين)، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.وتناولت الصحيفة تشديد الرئيس السيسى على ضرورة العمل على وضع توصيات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية قيد التنفيذ، والمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ القرارات والتكليفات التي صدرت للحكومة والجهات المعنية بالدولة في ختام أعمال المؤتمر، ومن أهمها المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا، ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد لكل محافظات الجمهورية، وبدء الاستعدادات لتنظيم منتدى شباب العالم.ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع استعرض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب وناقش الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة بمشاركة جميع المؤسسات والجهات المعنية، والتشديد على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق التكامل المنشود بين قواعد البيانات، وتوفير كل وسائل الدعم والإمكانات المتاحة للانتهاء من تلك المنظومة في أقرب فرصة، والتي تعد مشروعاً قومياً لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمصر.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع عرض تقريراً حول خطوات إنشاء "الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد"؛ التي تم الإعلان عنها في إطار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث للشباب - الذي عقد بأسوان يناير الماضي - من أجل توفير فرص عمل لأهالي الصعيد والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لهم والعناية بآثار النوبة؛ حيث شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من إنشاء الهيئة في أقرب فرصة، لتسهم في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر وتحسين أحوال أهالي الصعيد على كافة المستويات.وعرضت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اجتماع موسع بالمطار استعدادا لموسم الحج.. نجاح تجربة لإخلاء المبنى الإداري وفق تعليمات الايكاو"، للاجتماع الذي عقدته شركة ميناء القاهرة الجوي لكل الجهات والقيادات العاملة بموسم الحج لهذا العام، لمناقشة دور كل جهة والعاملين، بالإضافة إلى إعداد بحث جميع الخطط والتنسيق المتكامل لضمان نجاح موسم الحج، وزيادة العاملين بكل جهة خلال فترة السفر والتي تبدأ من 9 إلى 26 أغسطس المقبل.واستعرضت الصحيفة نجاح سلطات مطار القاهرة الدولي في تجربة طوارئ لإخلاء المبنى الإدارى بالمطار استمرت لمدة ساعة ونصف تنفيذاً لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، من أجل تفعيل إدارة الأزمة، وزيادة القدرة على مواجهة الحالات الطارئة.وتحت عنوان "رئيس الأركان يكرم الطلاب المتفوقين في الرياضيات"، قالت صحيفة " الأهرام " إنه في إطار مبادرة الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لاكتشاف ورعاية المتفوقين في الرياضيات من طلبة المدارس الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني والكلية الفنية العسكرية ، قام رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى في الرياضيات من طلبة المدارس الثانوية وكذلك في المسابقة الدولية الثانية للابتكار في المركبات غير المأهولة، والحاصلين على المراكز الأولى في المؤتمر الدولي الثاني لأبحاث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس وأوائل دفعات الكلية الفنية العسكرية والحاصلين على لقب أستاذ خلال العام التدريبي 2016/2017 والطلبة المتميزين من مركز ديسكفري للعلوم والتكنولوجيا.

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