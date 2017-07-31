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صحافة الإثنين: مصر تتولى رئاسة مجلس الأمن للمرة الثالثة خلال عامين 07:20 ص الإثنين 31 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، في تناول القضايا المتنوعة، ونشرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مصر رئيساً لمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال عامين"، وتناولت نبأ تولي مصر رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من أول أغسطس للمرة الثالثة منذ انتخابها عضواً غير دائم في المجلس منذ يناير 2016 لمدة عامين تنتهى بنهاية العام الجاري.وذكرت الصحيفة أنه من النادر أن تتولى دولة غير دائمة العضوية أو حتى دائمة العضوية رئاسة المجلس ثلاث مرات في أقل من عامين، مشيرة إلى نص لائحة الإجراءات الخاصة بالمجلس على اتباع الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء بالمجلس لتولي الرئاسة إلا أن الانتخاب الدوري للأعضاء غير الدائمين والترتيب الأبجدى منح مصر رئاسة المجلس ثلاث مرات.وأبرزت الصحيفة تصريحا للسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، قال فيه إن برنامج عمل المجلس خلال الفترة المقبلة حافل ومزدحم، مشدداً على أن المجلس في حالة استعداد دائم لتناول أي تطورات جديدة تمس الأمن والسلم الدولي.وأضاف إن مجلس الأمن وجميع الدول مشغولة بقضايا الإرهاب وكيفية مكافحته بعد أن أصبح ظاهرة عالمية، موضحاً أن مصر عكفت طوال الأشهر الماضية على دراسة كيفية وقف تدفق السلاح إلى العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.وتحت عنوان "الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: جميع الإجراءات ضد الدوحة من أعمال السيادة"، قالت صحيفة " الأخبار"، إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أبدت استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن الدوحة عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ووقف نشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شئون الدول الأخري.واستعرضت الصحيفة البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) في العاصمة البحرينية المنامة لليوم الثاني علي التوالي؛ حيث أكد الوزراء أهمية استجابة قطر للمبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة الأخير والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في الشئون الداخلية للدول الأخري.وأكدت الدول الأربع أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول ذاتها والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.واستنكر البيان قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، ومشيدة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.وفيما يخص مواصلة مكافحة الإرهاب واستكمال المرحلة الرابعة من عملية "حق الشهيد"، تناولت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية بشمال سيناء"، قام قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني باستكمال عملياتها بمدن (العريش ورفح والشيخ زويد) للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.وعرضت الصحيفة لنجاح قوات إنفاذ القانون في اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء، وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.بدورها، نقلت صحيفة "الجمهورية" تأكيد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن قوات إنفاذ القانون الميداني بالتعاون مع الشرطة المدنية تواصل عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد للقضاء علي باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء. كما نقلت عنه قوله "إن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، وتم ضبط عربة نقل عثر بداخلها علي عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية إضافة إلي أجهزة ومعدات اتصال".

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