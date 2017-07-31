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تنسيق المرحلة الثالثة: أماكن شاغرة بكليات الزراعة والخدمة الاجتماعية والحقوق 07:15 ص الإثنين 31 يوليه 2017

القاهرة- (أ ش أ):تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، في تناول القضايا المتنوعة، ففي صحيفة "الجمهورية"، نقلت تحت عنوان "تحديد كليات 152 ألف طالب وطالبة.. وألف تخلفوا"، أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق اليوم ليبلغ عدد طلاب هذه المرحلة 153 ألف طالب وطالبة؛ سجل من بينهم 152 ألف طالب وتخلف حوالي 1000 طالب سيتم ترشيحهم عند تسجيل رغباتهم علي الأماكن المتبقية لهذه المرحلة. وذكرت الصحيفة أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة تنطلق بحد أدني 50% بشريحتها الأولى التي تضم باقي الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وأضافت أنه من المتوقع استمرار وجود أماكن شاغرة بكليات الزراعة والخدمة الاجتماعية والحقوق "انتساب" لطلاب المرحلة الأخيرة.وأعلنت وزارة التعليم العالي بدء تقدم الطلاب للحصول علي المنح المجانية من الجامعات الخاصة والأهلية التي ستعلنها الجامعات علي مواقعها الإلكترونية، اعتبارا من الغد بالشروط التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتشمل أن يكون الطالب خريج ثانوية عامة من مدرسة حكومية العام الحالي 2017 وعدم التقدم للحصول علي المنحة في أكثر من جامعة، وغيرها من شروط التقديم.ونشرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم القومي للسكان بحضور وزراء الصحة والتضامن والتنمية المحلية والأوقاف"، احتفالية اليوم القومى للسكان، مستعرضة تأكيد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بشكل شخصي جهود مواجهة الزيادة السكانية، قائلًا: إن خطاب الرئيس في مؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية نقطة انطلاق جديدة في مواجهة هذه القضية التي تراجع الاهتمام بها منذ عام 2005.من جهتها قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن معدل الزيادة السكانية يفوق النمو الاقتصادي بثلاثة أضعاف ما هو عليه حاليا، مشيرة إلي أن الأسر الفقيرة التي يزيد عدد أطفالها على 9 أطفال تمثل 65% بينما عدد الأسر التي لديها أقل من ثلاثة أطفال 5% فقط. بدوره أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أننا في انتظار تغير نوعي ف كيفية إدارة ملف السكان، مشيدا بالنسبة المعلومات التي أعدتها وزارة الصحة في هذه القضية المهمة.

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